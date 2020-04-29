Sazlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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Sazlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Sazlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi mera alanındaki sazlıklarda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Sazlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
29.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:52

Sazlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi mera alanındaki sazlıklarda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri hızla olay yerine gitti. Tavşanlı İlçesi Moymul Merası yakınlarında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Tavşanlı Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan sazlıklar arasında bir su kaplumbağası da itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Sazlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kaynak: İHA

Manşet

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