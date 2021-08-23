Sazlıklar temizleniyor
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Sazlıklar temizleniyor

Sazlıklar temizleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'da, Ağaçköy Regülatör ve İnköy Yedigöller gölgesinde sazlıkların temizliği başladı.

Kütahya'da, Ağaçköy Regülatör ve İnköy Yedigöller gölgesinde sazlıkların temizliği başladı. Su traktörü adı verilen özel bir cihaz ile sazlıklar köklerinden temizleniyor.

Ağaçköy Regülatör bölgesindeki sulama kanallarındaki sazlıkların temizliği Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Sulama kanallarındaki sazlıkları temizlemede kullanılan ve özel bir cihaz olan su traktörü ile önce sazlıkların biçme işlemi yapılıyor. 2 metre suyun altına kadar biçme işlemine sahip su traktörü, biçme işleminin tamamlanmasının ardından, sazlıkları köklerinden temizlenecek. Bir hafta süre ile Ağaçköy Regülatöründe çalışmalarını sürdürecek olan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri daha sonra İnköy Mahallesi'nde bulunan Yedigöller bölgesine temizleme çalışmalarına başlayacak. - KÜTAHYA

Sazlıklar temizleniyor
Sazlıklar temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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