SAZLIK ALANA EKİLEN 15 BİN 400 KÖK KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
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SAZLIK ALANA EKİLEN 15 BİN 400 KÖK KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök Hint kenevirini, dron ile tespit edildikten sonra jandarma ekiplerince sökülerek imha edildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök Hint kenevirini, dron ile tespit edildikten sonra jandarma ekiplerince sökülerek imha edildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Mersindere Mahallesinde DSİ Kurutma Kanalı mevkisinde sazlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı. Harekete geçen Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ve İstihbarat ekipleri, sazlık alanda dron ile yaptıkları aramada boyları 10 santimetre ile 3 metre arasından değişen 15 bin 400 kök Hint keneviri olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla Hint kenevirleri jandarma ekipleri tarafından sökülüp imha edildi. Kenevirleri sazlık alana eken şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

SAZLIK ALANA EKİLEN 15 BİN 400 KÖK KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
SAZLIK ALANA EKİLEN 15 BİN 400 KÖK KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
SAZLIK ALANA EKİLEN 15 BİN 400 KÖK KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
SAZLIK ALANA EKİLEN 15 BİN 400 KÖK KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
SAZLIK ALANA EKİLEN 15 BİN 400 KÖK KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
SAZLIK ALANA EKİLEN 15 BİN 400 KÖK KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
SAZLIK ALANA EKİLEN 15 BİN 400 KÖK KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SAZLIK ALANA EKİLEN 15 BİN 400 KÖK KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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