SAZLIBOSNA KÖYÜ VE KAPANAN YOL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'daki yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam kapanan birçok yol yapılan çalışmalarla trafiğe açıldı. Arnavutköy Sazlıbosna'da bugün saat 18.00'de havadan çekilen görüntülerde yapılan çalışmalara rağmen halen kapalı yolların olduğu görüldü. Yolda bırakılan araçlar nedeniyle trafiğe açılamayan Hadımköy Arnavutköy arasındaki Sazlıbosna Yolu havadan görüntülendi.

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