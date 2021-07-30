Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor, gölün rengi yeşile döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor, gölün rengi yeşile döndü

Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor, gölün rengi yeşile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıbosna Gölü'nün üzerini kaplayan yeşil tabaka görenleri korkutuyor.

İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıbosna Gölü'nün üzerini kaplayan yeşil tabaka görenleri korkutuyor. Gölün üzerinde oluşan tabaka için yetkililer inceleme başlattı.

İstanbul'da en önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Gölü'nün üzerini kaplayan yeşil tabaka tehlike saçıyor. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor, gölün rengi yeşile döndü
Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor, gölün rengi yeşile döndü
Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor, gölün rengi yeşile döndü
Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor, gölün rengi yeşile döndü
Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor, gölün rengi yeşile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muş'ta arabaya giren yılan İstanbul'a kadar aileyle birlikte yolculuk yaptı
Muş'ta arabaya giren yılan İstanbul'a kadar aileyle birlikte yolculuk yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Buse Varol Sezen Aksu Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Aytaç Kara Metin Oktay Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor, gölün rengi yeşile döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:11:10. #1.14#

title