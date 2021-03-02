Son dakika! Arnavutköy'de kahvaltı salonu alev alev yandı
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Son dakika! Arnavutköy'de kahvaltı salonu alev alev yandı

02.03.2021 08:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 08:35
Son dakika! Arnavutköy'de kahvaltı salonu alev alev yandı

Son dakika gündem haberine göre ARNAVUTKÖY Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan bir kahvaltı salonunda yangın meydana geldi.

ARNAVUTKÖY Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan bir kahvaltı salonunda yangın meydana geldi. 

Yangın, 20.30'da Sazlıbosna Mahallesi, Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir kahvaltı salonunda meydana geldi. Kahvaltı salonundan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede kahvaltı salonunun bitişiğindeki binanın dış cephesini de saran alevler mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri daha da büyümeden söndürdü. Yangının meydana geldiği kahvaltı salonunda soğutma çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor. 


Son dakika! Arnavutköy'de kahvaltı salonu alev alev yandı
Son dakika! Arnavutköy'de kahvaltı salonu alev alev yandı
Son dakika! Arnavutköy'de kahvaltı salonu alev alev yandı
Son dakika! Arnavutköy'de kahvaltı salonu alev alev yandı
Son dakika! Arnavutköy'de kahvaltı salonu alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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