Sazlıbosna Barajı'nda korkutan yangın

19.09.2019 00:05

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı gölünün kenarında iki farklı alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sazlıbosna Barajı gölünün kenarında birbirine yakın iki farklı yeşil alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hadımköy ve Arnavutköy İtfaiye Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA