"Sazlı sözlü" doğa yürüyüşü

MÜZAHİM ZAHİT TÜZÜN - Kayseri'de 20 yıldır doğa yürüyüşü yapan arkadaş grubu, dinlendikleri her yerde şarkı ve türkülerini ut, keman ve akordiyon gibi müzik aletleriyle seslendirerek hem eğleniyor hem spor yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan memur, bankacı, esnaf ve öğretmen gibi çeşitli mesleklerden oluşan arkadaş grubu, 20 yıldır karış karış kentin farklı noktalarını geziyor.

Yaz kış demeden doğanın tüm güzelliklerini keşfetmeyi amaçlayan grup, yanlarında taşıdıkları ut, keman, akordiyon, kaşık ve tef gibi müzik aletleriyle yürüyüşlerde verdikleri molalarda doğaya ve kendilerine müzik ziyafeti sunuyor.

Doğal güzellikleri keşfetmek isteyen grup, her hafta sonu farklı rotalar belirleyerek şelale, dağ, dere, vadi gibi manzaralar eşliğindeki yürüyüşlerini, müzik ziyafetiyle renklendiriyor.

Grup yöneticisi Şahin İpekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftanın yorgunluğunu, manzara eşliğinde yaptıkları yürüyüşün ardından gerçekleştirdikleri müzik ziyafetiyle attıklarını söyledi.

Yaptıkları müziğin, yürüyüşlerine farklı bir heyecan kattığını belirten İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Faaliyetimiz 20 yıl önceye kadar uzanıyor. Arkadaşlarımızla 20 yıl önce çevremizi tanımak, spor ve doğa yürüyüşü yapmak için bu faaliyete başladık. Zamanla bir grup oluştu. Arkadaşlarımız müzikle de ilgili olunca yürüyüşümüzde şarkılar ve türküler söylemeye başladık. Bundan dolayı grubumuza da 'dağların korosu' ismini verdik. Vadilerde, tepelerde ve doğal yerlerde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Her hafta da farklı yerlerde yürüyüşümü yapıyoruz. Çevremizi tanımak ve monotonluğu önlemek için böyle yapıyoruz. Sayımız net olmuyor. 40 kişiyle de yürüdüğümüz oluyor 20 kişiyle de yürüdüğümüz oluyor."

İpekoğlu, yaz kış demeden yıl boyunca her hafta yeni rotalar belirlediklerini söyledi.

Yürüyüş günlerini hasretle bekliyorlar

Yaptıkları bu faaliyetin beklentilerinin ötesinde ilgi gördüğünü aktaran İpekoğlu, "Bu faaliyetimizin maksadı doğa yürüyüşü yapmak, eğlenmek, sohbet etmek ve çevremizi tanımak. Yürüyüş günlerini hasretle çekiyoruz. Haftanın yorgunluğunu ve stresini dağlara atarak yeni haftayı karşılıyoruz. Dinç bir şekilde yeni haftayı karşılamış oluyoruz." dedi.

Öngün Yıldırım da 8 yıl önce grupla tanıştığını ifade ederek, "Burada doğa, oksijen ve spor hepsi bir arada. Çok keyifli, hem spor yapıyoruz hem eğleniyoruz hem de arkadaşlarımızla muhabbet ediyoruz." diye konuştu.

Emim Afacan ise şehrin ve işin stresini bu şekilde attıklarını belirterek, "Yaklaşık 10 yıl önce bu gruba dahil oldum. Müzik ve doğa duygusu olan insanlarla bir araya geldik. Farklı bir konsept oldu. Arkadaşlıklarımız çok güzel. Her meslek grubunda çalışan arkadaşlarımız var. Ut, akordiyon, keman, tef ve kaşık kullanıyoruz. Önce yürüyüş sonra müzik olunca bunlar da bize yetiyor." ifadelerini kullandı.

