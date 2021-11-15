Şaziye YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Şaziye YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Şaziye YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Şaziye YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Şaziye YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Tekke köyü sakinlerinden Merhum Resul YILMAZ'ın eşi Cemil, Kadir, Rasim, Yıldız ve Nuray YILMAZ'ın anneleri Şaziye YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Cemil YILMAZ: 0532 326 44 89

15 Kasım 2021, Pazartesi

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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