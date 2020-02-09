Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü
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Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü

KAYSERİ'de Şaziye Nur E.'nin (18), bulaşık yıkarken, masadaki bıçağın üzerine düşmesi sonucu karnından yaralandığı öne sürüldü.

09.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:18
Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü

KAYSERİ'de Şaziye Nur E.'nin (18), bulaşık yıkarken, masadaki bıçağın üzerine düşmesi sonucu karnından yaralandığı öne sürüldü. Hastanede tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Güzelyazı Sokak'ta meydana geldi. Şaziye Nur E., iddiaya göre, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada dengesini kaybederek, masadaki meyve bıçağının üzerine düştü. Karnından yaralanan genç kız için ailesi, eve sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, Şaziye Nur'u ambulansla 'nin acil servisine kaldırdı. Tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan Şaziye Nur E.'nin, polise verdiği ifadesinde, bulaşık yıkadığı sırada başının döndüğünü ve masada bulunan bıçağı görmeyerek, üzerine düştüğünü söylediği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
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