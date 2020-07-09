Sazanların boyu 50 santimetreye ulaştı Sazanların boyu 50 santimetreye ulaştı 2018 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula Gölet'ine bırakılan pullu sazan yavruları ortalama 50 cm uzunluğuna ulaştı.

Sazanların boyu 50 santimetreye ulaştı

2018 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula Gölet'ine bırakılan pullu sazan yavruları ortalama 50 cm uzunluğuna ulaştı.

MUĞLA - Ula Gölet'e 2018 Ağustos'unda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bırakılan 30 bin pullu sazan yavrusu 2 yıl içinde ortalama 50 cm boyuna ulaştı. Büyükşehir ekiplerinin doğal ortamında yakalayarak boyunu ölçtüğü sazanların en büyüğünün boyu 56 santimetreye kadar ulaşıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 1 milyon 868 bin TL'lik yatırımla piknik masası, oturma bankı, pergole ve iskelenin yanı sıra bisiklet-yürüyüş yolları da yaparak yeni bir görünüme kavuşturduğu Ula Göleti vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ayrıca balık tutmak isteyenler için de bir çekim merkezi olan Ula Göleti'nde Büyükşehir Belediyesi'nin gölete attığı 30 bin pullu sazan 2 yıl içinde ortalama 50 cm boyuna ulaştı. Büyükşehir ekiplerince doğal ortamında çekimleri yapılan sazanların en büyüğünün boyu 56 santimetreye kadar ulaşıyor.

Kaynak: İHA