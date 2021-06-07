Sazak'tan Çakırözer'in Demirtaş ziyaretine sert tepki
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Sazak'tan Çakırözer'in Demirtaş ziyaretine sert tepki

Sazak'tan Çakırözer'in Demirtaş ziyaretine sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li Çakırözer'e "Anlayışınız hıyanete destekten ibaret" diyerek tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li Çakırözer'e "Anlayışınız hıyanete destekten ibaret" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin terörist seviciliğini vurgulayan MHP'li Sazak, "Şehrimle terörist ziyaretinin aynı cümlede anılmasından hicap duyuyorum" dedi.

Milletvekili Sazak'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Eskişehir'in ılımlı, hoşgörülü ve milli yapısı maalesef ki CHP merkez yönetiminin terörist seviciliğini bastıramamış. Şehrimle terörist ziyaretinin aynı cümlede anılmasından hicap duyuyorum. Demokrasi, hukuk, basın özgürlüğü anlayışınız hıyanete destekten ibaret." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sazak'tan Çakırözer'in Demirtaş ziyaretine sert tepki - Haberler
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