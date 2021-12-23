'Saz Eserleri Keman Resitali' NKÜ'de Sanatseverlerle Buluştu Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından Rektörlük Konferans Salonunda 'Saz Eserleri Keman Resitali' gerçekleşti.

Toplam 15 farklı bestekara ait 16 seçkin eserin icra edildiği konserin solistliğini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Haluk BÜKÜLMEZ, keman ile gerçekleştirdi. Klasik Türk Müziğinin seçkin eserlerini dinlemeye gelenler ise konseri büyük beğeni ile izlediler.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arda GÖKSU ise konserin sonunda bir konuşmada gerçekleştirerek Öğr. Gör. Dr. Haluk BÜKÜLMEZ ile konseri dinlemeye gelenlere teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet