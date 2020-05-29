Saylak, narenciye üreticileri ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saylak, narenciye üreticileri ile bir araya geldi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Saylak, narenciye üreticileri ile bir araya geldi
29.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:31

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Bahçelerde yapılan incelemenin ardından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, mayısta yaşanan sıcak hava ve sert rüzgarların narenciye ağaçlarına verdiği zararla ilgili Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciliği binasında toplantı düzenlendi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel iklim değişikliğinin etkilerini hissettiklerini söyledi.

Korona virüs salgını sürecinde tarımın değerini bir kez daha gördüklerini belirten İl Müdürü Saylak; "2020'nin üreticilerimiz için iyi olacağını umut ediyorduk. Görünen o ki İklim değişikliği nedeniyle açık alanda üretim yapmak oldukça zorlaşacak. Allah doğal afetten ve hastalıklardan korusun. Korona virüs nedeniyle adeta tüm dünya durdu. Şimdi de küresel ısınmanın getirdiği iklim değişiklikleri, hava koşulları nedeniyle üzücü ve can sıkıcı bir duruma maruz kaldık. Aşırı sıcak ve ardından gelen poyraz narenciyemizi yere döktü." diye konuştu.

"Narenciye üreticileri müdürlüklerimize başvuru yapsın"

Zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Saylak; "Muhtarlarımız aracılığı ile üreticilerimiz dilekçelerini müdürlüklerimize iletsinler. Sadece Muğla'da değil, Mersin, Antalya, Antakya her yerde var bu sıkıntı. Don olan yerler de var. Müdürlüğümüz, ziraat odalarımız, ticaret odalarımız, kooperatiflerimiz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ön görülemeyen ani iklim değişikliği ile ilgili gerekli raporlarımızı yazacağız." dedi.

"Üretmek zorundayız"

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'in ilin narenciye deposu olduğunu ifade eden Saylak, iklim değişikliğini de göz önüne alarak yeni bir yapılanma içine girmek zorunda olduklarının altını çizdi.

Üretimde günün koşullarına uygun teknolojiyi de kullanabilmeleri gerektiğini vurgulayan Saylak, sözlerini şöyle tamamladı; "İklim değişikliği ve kuraklığa dayanıklı çalışmalar yapmalıyız. Bunu yapamazsak bu bahçelerde üretim yapamayabiliriz. Üretmek zorundayız."

Toplantıya telekonferans yoluyla katılan Ak Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, iklim değişikliğinden kaynaklanan süreci takip ettiklerini aktararak üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Toplantıya, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okan Bilgiç, Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Akdeniz, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, MUTSO temsilcisi Sedat Tuncer ve üreticiler katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Destici Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Saylak, narenciye üreticileri ile bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 21:32:53. #1.15#
title