Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Milas Belediye Başkan aday adayı olan ve aday gösterilmeyen Barış Saylak, 31 Mart 2019 seçimleri öncesi AK Parti Milas Belediye Başkan adayı olmuştu. Barış Saylak'ın rozetini Muğla mitingi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İki liderden de rozet

2014 yerel seçimleri öncesi CHP adayı adayı olan Barış Saylak, 2013 yılında CHP rozetini CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı. Saylak, 2014 yerel seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmemişti. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Milas Belediye Başkanlığına yine CHP'den aday adayı olması beklenen Barış Saylak, bu defa CHP'yi değil, AK Parti'nin Milas Belediye Başkan adayı oldu. AK Parti Milas adayı Saylak, 5 yılda iki Genel Başkan tarafından iki ayrı parti rozeti takılan isim oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA