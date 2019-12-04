Saylak çiftçi ziyaretlerine başladı

04.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:35

Geçen ay Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanan Barış Saylak, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde hayvancılık, kışlık sebze ve meyve üretimi yapan çiftçilerinin yanısıra, ilçelerin Kaymakam ve Belediye Başkanlarını da ziyaret etti.



Yatağan ilçesinde Vali Hanım çileği projesi kapsamında üretim yapan 13 üretici ile bir araya geldi. Mustafa Dere'ye ait 20 dekarlık çilek tarlasında incelemelerde bulunan Saylak, çilek üretimi hakkında üreticiden bilgi aldı. Üretici Dere, geçen yıl dekardan yaklaşık 6 ton ürün aldığını ve ortalama olarak pazarda kilogramını 10 liradan sattığını söyledi. Çilek üreticilerinin ardından Yener Akpınar'a ait 2012 yılında kendi öz kaynağı ile kurulan, bugüne kadar da yurt dışından gebe düve getirterek, bölgemize damızlık düve üretir hale gelen, 2018 yılından itibaren de 'Hastalıklardan Ari ve Onaylı Süt Çiftliği' olan, 520 büyük başlık Akpınar hayvancılık ve hayvan ürünleri işletmesine geçti. İşletme sahibi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde, 11. Etap Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisine başvurarak %50 hibeli 300 KW'lık Güneş Enerjisi Panelleri kurdurduğunu, böylece işletmesinin elektriğini bu şekilde karşıladığını, fazlasını da satarak 355 ton karbon salınımını engelleyip çevreye katkı sağladığını belirtti.



Kavaklıdere ilçesinde de çilek üreticileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, bölgenin Kırsal Turizm için önemli bir değere sahip olduğunu Vali Hanım Çileği ile Kırsal Turizmin birleştirilmesi gerektiğini, bunun için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yapmak istediklerini belirtti. Saylak, "Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirilen bu projelerin gençlerimiz için yeni iş imkanları sağlıyor. Bu sebeple Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.



İlçe siyaretlerinden sonra ilçelerdeki personeller ile toplantı yapan Saylak, "Benim personelim için en iyi yer çilek bahçesi, ceviz dibi, mısır tarlası, ahır veya zeytin bahçesidir. Köylüye ve üreticiye dokunan sizlersiniz, üreticilerimiz için farkındalık oluşturacak projeler üretmelisiniz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA