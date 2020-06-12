Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de
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Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de

Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de
12.06.2020 01:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:41

Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurul'unda 9 Haziran'da yapılan gizli oylamada Hasan Karaman, Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter Sayıştay üyeliğine seçilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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