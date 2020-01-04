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Sayıştaya 5 üye seçilecek

Sayıştay Başkanlığının boş bulunan 5 üyelik kadrosu için üye seçimi yapılacak.

04.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:30
Sayıştaya 5 üye seçilecek

Başkanlığının boş bulunan 5 üyelik kadrosu için üye seçimi yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığında halen boş bulunan 5 üyelik kadrosuna getirilecek isimler Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından yapılacak seçimle belirlenecek.

Seçime katılmak isteyenler 30 gün içinde dilekçe, öz geçmiş, en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirdiğine ilişkin belge, belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge, ilgilinin dairesince onaylanmış sicil özeti ve yeni çekilmiş 2 vesikalık fotoğrafla Sayıştay Başkanlığına başvurabilecek.

Kaynak: AA
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