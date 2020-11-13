Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de
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Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de

13.11.2020 02:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 02:52
Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de

Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ali Karatürk, Ertan Erüz, Muammer Çolak ve Mustafa İlhan, Sayıştay savcısı olarak atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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