Sayıştay Raporu Ortaya Çıkardı! Sinyalizasyon İçin Para Ödendi, Sistem Yapılmadı
Kars-Tiflis demiryolu hattı 711 milyon liraya ihale edildi. Yapımcı firma, sinyalizasyon sistemini yapmadı. Sistem için 42 milyon alan firmanın usulsüzlüğünü Sayıştay raporu ortaya çıkardı.
Sayıştay, Ankara'da geçen perşembe meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne ve 92 kişinin yaralanmasına yol açan hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanlığı raporunu açıkladı.
Ankara'daki kazanın meydana geldiği tren yolundaki gibi, birçok demiryolunun sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hizmete sokulduğunun altı çizildi. Rapora göre, ihale edilen 2 proje, sinyalizasyon, elektrifikasyon gibi can güvenliğini etkileyen imalatlar tamamlanmadan teslim edildi. Bu demiryolu hattından birinin 711 milyon liraya ihale edilen Kars-Tiflis Demiryolu Projesi olduğu ifade edildi.
İŞTE RAPORDAKİ TESPİTLER:
"Kars-Tiflis Demiryolu Hattı'nın bitirilerek ticarete açıldığı ifade edilmiştir. Demiryolunun ticarete açıldığı doğru olsa da projenin tamamlandığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Projedeki imalatların önemli bir kısmı sözleşme bedeli doldurulduğu için tamamlanamamıştır. Özellikle tünel ve üstyapı imalatı eksik kalmış, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatları sözleşmeye dahil olmasına rağmen yapılamamıştır. Söz konusu imalatların tamamlanması için 2'nci ikmal ihalesine çıkılacaktır."
YÜZDE 33'Ü BİTMİŞ
Sayıştay, 658 milyon liraya mal olan başka demiryolu projesinde de elektrifikasyon ve sinyalizasyon sisteminin kurulmadan işin teslim alındığını ve müteahhit firmaya, bütün işler yapılmış gibi, para ödendiğini tespit etti. Raporda, "Projenin büyük bölümünü oluşturan tünellerin yüzde 17'sinin, üstyapının yüzde 41'inin, köprü ve viyadüklerin yüzde 41'inin tamamlandığı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyonla ilgili herhangi bir imalat yapılmadığı görülmektedir. Projenin ancak yüzde 33'lük kısmı tamamlanmıştır."
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Niye bu işi alan ve yapmayanların bilgileri ifşa edilmiyor acaba ?????????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Devlet neden denetlemez bu işleri, kolay mı bu kadar. Sinyalizasyon da olmazsa olmaz değildir. Gördük işte, insanın bir anlık hatası neye mal olduCevap Yaz Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nasıl gelişecez biz arkadaş denetim mekanizması nerede ??? Sorumluların hepsi ömür boyu hapse atılmalı. Devletin milletin bir kuruşunu haksız yere yiyen haram yemiştir halkın hakkına gasp etmiştir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yüklenici firma yandaş ise sümen altı edilir ödenek iki katına çıkarılır tamamlanır halkın parası savurulur halledilir..ama yandaş değil ise kanun ve adalet gereğini yapar endişelenmeyin!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır