Sayıştay, İmamoğlu'nun İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarını yalanladı
Sayıştay, İBB Başkan Adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programda yaşanan yardım polemiğiyle ilgili yaptığı açıklamada "İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur." ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan canlı yayın tartışmasında Sayıştay raporu polemiği yaşanmıştı. Konuya ilişkin Sayıştay'dan açıklama geldi. Açıklamada, "İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'KAMU ZARARI VE USULSÜZLÜK UNSURLARI TAŞIMIYOR'
"İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur. İBB ve iştiraklerine ilişkin iddialar, kamu zararı veya usulsüzlük unsurları taşımadığı için yargılamaya esas ayrı rapor düzenlenmemiştir."
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