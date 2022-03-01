Sayıştay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle üç denetçiyi meslekten çıkardı

Sayıştay, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle 1 başdenetçi ile 2 denetçi yardımcısını meslekten çıkardı.

Sayıştay tarafından 375 sayılı kanun kapsamında oluşturulan komisyonun, Başdenetçi Yusuf Yazıcı ile Denetçi Yardımcısı Mehmet Değer ve Mehmet Emin Aksoy hakkında verdiği çıkarma kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK), FETÖ/PDY'nin devlet yapılanması ve milli güvenliği tehdit eden bir terör örgütü olduğunun belirlendiği hatırlatılan kararda, bu doğrultuda Sayıştayca oluşturulan komisyonun, çalışanlarının meslekte kalıp kalmamalarına karar verdiği kaydedildi.

Özlük dosyaları, inceleme-soruşturmalarda elde edilen bilgi ve belgeler, beyanlar, telefon kayıtları, banka ve kredi kartı hesap hareketleri, arkadaş ve sosyal çevre bilgileri değerlendirildiğinde Yazıcı, Değer ve Aksoy'un FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlı olduğunun tespit edildiği aktarılan kararda, bu kapsamda üç kişinin oy birliğiyle "meslekten çıkarıldığı" ifade edildi.