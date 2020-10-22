Sayıştay eleme sınavı giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM Sayıştay eleme sınav yeri sorgulama
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Sayıştay eleme sınavı giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM Sayıştay eleme sınav yeri sorgulama

22.10.2020 15:08 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:11
Sayıştay eleme sınavı giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM Sayıştay eleme sınav yeri sorgulama

Sayıştay eleme sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından eişime açıldı. Peki, Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı eleme sınavı olarak geçen sınav 1 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Sayıştay eleme sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? Sayıştay Başkanlığı bünyesinde görev alacak personele yönelik ÖSYM aracılığı ile düzenlenen Sayıştay eleme sınavı başvuru şartları neler? Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

SAYIŞTAY ELEME SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek Sayıştay eleme sınavı 1 Kasım 2020 tarihinde yapıalcak ve sınav 10.15'de başlayacak. Sınav toplamda 90 dakika sürecek.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme (2020-Sayıştay Eleme) sınavınakatılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SAYIŞTAY ELEME SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA...

BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava, Eleme Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olanlar (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular) başvurabilecektir. Sınava; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir.

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