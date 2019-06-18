Sayıştay'dan rapor açıklaması: İBB'de usulsüzlük değerlendirmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın canlı yayında tartıştığı 'usulsüzlük' iddialarına ilişkin Sayıştay'dan açıklama geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ve rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayınındaki 'usulsüzlük' tartışmasına ilişkin Sayıştay açıklama yaptı.
Büyükşehir belediyesindeki usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı olarak programda atıfta bulunulan rapora ilişkin Sayıştay'ın yaptığı açıklamada "Raporlardaki önerilerden hareketle kamu zararı algısı doğuracak şekilde usulsüzlük değerlendirmesi yapılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son dakika! Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika Haberleri