Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Zengin seçildi
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Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Zengin seçildi

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Zengin seçildi
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Sayıştay Daire Başkanlığına, 5. Daire Üyesi Ömer Zengin seçildi.

Sayıştay Daire Başkanlığına, 5. Daire Üyesi Ömer Zengin seçildi.

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.

Toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 5. Daire Üyesi Zengin seçildi.

Zengin, 1969 yılında Turhal'da doğdu, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Sayıştay'da göreve başlayan ve İngilizce bilen Zengin, 2010'da TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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