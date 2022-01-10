Sayıştay Daire Başkanlığına İsmail Aktaş seçildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sayıştay Daire Başkanlığına İsmail Aktaş seçildi

Sayıştay Daire Başkanlığına İsmail Aktaş seçildi
AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Sayıştay Daire Başkanlığı görevine 2. Daire Üyesi İsmail Aktaş seçildi.

Sayıştay Daire Başkanlığı görevine 2. Daire Üyesi İsmail Aktaş seçildi.

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.

Toplantıda yapılan seçimle Sayıştay Daire Başkanlığına, 2. Daire Üyesi İsmail Aktaş getirildi.

Aktaş, 1964 yılında Bolu'da doğdu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Aktaş, bir süre Emniyet Genel Müdürlüğü dernek denetçiliği görevinde bulundu. Aktaş, 1992 yılında Sayıştay'da göreve başladı. 28 Mayıs 2014'ten itibaren Bölüm Başkanı olarak görev yapan Aktaş, TBMM'nin 3 Nisan 2015 tarihli 90'ıncı birleşiminde Sayıştay üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası Aktaş, İngilizce biliyor.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title