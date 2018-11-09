Sayıştay, CHP'li Beşiktaş Belediyesindeki Usulsüzlükleri Tespit Etti

İstanbul Beşiktaş Belediyesinin faaliyetleri Sayıştay tarafından incelendi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar döneminde uygulamalar raporda ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Sayıştay'ın 2017 denetim raporunda banka hesapları, ihaleler incelendi. Sayıştay, idare tarafından verilen çeklerin banka hesaplarında karşılığının bulunmadığı ve çeklerin mevzuata aykırı şekilde ileri vadeli olarak düzenlendiğini tespit etti.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Raporun "İlgili Banka Hesabında Karşılığı Olmamasına Rağmen Çek Düzenlenmesi" bölümünde "Yapılan denetimlerde, İdare tarafından verilen çeklerin banka hesaplarında karşılığının bulunmadığı ve çeklerin mevzuata aykırı şekilde ileri vadeli olarak düzenlendiği ve dolayısı ile ödeme aracı niteliği taşıyan çeklerin İdare tarafından borçlanma aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İŞÇİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET ÖDEMELERİNİN YAPILMAMASI

"Hizmet Alımlarında İşçiliklere İlişkin Hazine Tarafından Karşılanan Asgari Ücret Destek Tutarlarının İl Muhasebe Müdürlüğüne Gönderilmeyip Emanetler Hesabında Bekletilmesi" bölümünde ise "Emanet hesabının incelenmesi sonucu hakedişlerden kesilen asgari ücret destek tutarından genel bütçeye herhangi bir aktarma işleminin yapılmadığı görülmüştür" açıklamasına yer verildi.

Rapordaki "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hesabına Aktarılmaması" kısmında ise şunlar anlatıldı: "Beşiktaş Belediyesi tarafından 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca alınan emlak vergisinin %10'u nispetinde tahsil edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı için defterdarlık bünyesinde açılan emanet hesabına yatırılmadığı tespit edilmiştir."

BAZI ENCÜMEN ÜYELERİNİN AYNI ZAMANDA BELTAŞ A.Ş. ÜYESİ OLMASI

Raporda ayrıca ihale ve tahsil edilen ücretlerdeki usulsüzlükler de anlatıldı. Raporun "Belediyenin Tasarrufunda Bulunan Genel Hizmetlere Ayrılmış Alanların İşgalinden Ecrimisil Yerine İşgal Harcı Alınması" başlıklı bölümünde "Belediyenin tasarrufunda bulunan yeşil alan ve parklar gibi genel hizmetlere ayrılmış alanların uzun sürelerle işgalinden ecrimisil alınması gerekirken işgal harcı alındığı tespit edilmiştir" denildi.

"Bazı Encümen Üyeleri Aynı Zamanda Beltaş A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Olduğu Halde Şirketin Belediyenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na Göre Yaptığı İhalelere Katılması" başlıklı kısmında ise şu ifadeler yer aldı:

"Belediye encümenine belediye meclisinin içinden seçilen üyeler aynı zamanda belediye şirketinin yönetim kurulu üyesi olduğu halde, şirketin belediye tarafından 2886 sayılı Kanun'a göre yapılan ihalelere katıldığı tespit edilmiştir."