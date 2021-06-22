Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener, yeni Sayıştay Başkanı olarak seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener, yeni Sayıştay Başkanı olarak seçildi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığı için seçim yapıldı. Gizli oylama ile yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6'ncı Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı. Yener, 255 oyla Sayıştay Başkanlığı'na seçilirken, Aksoy 4 oy aldı. Seçimde 1 boş oy çıkarken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

YENER KİMDİR ?

Metin Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Devletin çeşitli kademelerinde görev alan Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığı'na, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne atandı. 2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar