Sayıştay Başkanından öğrencilere tavsiye: Kendimizi ölçüp tartalım
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Sayıştay Başkanından öğrencilere tavsiye: Kendimizi ölçüp tartalım

YALOVA Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuşan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilere meslek hayatları için tavsiyeler vererek, "Okul bitince düşünmekten ziyade şimdi kendimizi ölçüp tartalım ve şahsi özelliklerimizi değerlendirmeye çalışalım.

11.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:49
Sayıştay Başkanından öğrencilere tavsiye: Kendimizi ölçüp tartalım

YALOVA Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuşan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilere meslek hayatları için tavsiyeler vererek, "Okul bitince düşünmekten ziyade şimdi kendimizi ölçüp tartalım ve şahsi özelliklerimizi değerlendirmeye çalışalım. Kişinin kendisini değerlendirmesi çok önemli" dedi.

Yalova Üniversitesi ile Yalova Bağımsız Denetim Derneği'nin iş birliği ile düzenlenen konferans, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın katılımı ile gerçekleşti. Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Salonu'nda gerçekleşen "Muhasebe- Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı konferansta, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova İl Jandarma Komutanı J. Albay Mustafa Bakçepınar ve pek çok kurum- kuruluştan katılımcılar yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan konferans, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'nin açılış konuşması ile devam etti.

Konuşmasında Yalova Üniversitesi olarak ülkemize çok değerli katkılar sunan devlet büyüklerini öğretim üyeleri ve öğrenciler ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Suat Cebeci, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a da konferansa katılımından dolayı teşekkürlerini iletti. Özgeçmişinin okunmasının ardından sahneye gelerek sözlerine başlayan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, ilk olarak Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'ye; Sayıştay'ın ilk logosunun yer aldığı çini, 1363 yılında El Mazendarani tarafından ilk devlet muhasebesi ders kitabı olarak hazırlanan Risale-i Felekiyye, Oktay Güvemli tarafından hazırlanan Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Muhasebesi ve Ortadoğu Muhasebe Tarihi kitaplarını ile İstiklal Marşı'nın orijinal yazılışının yer aldığı bir levhayı hediye etti. Rektör Cebeci'nin de Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a, Hz. Muhammed'i anlatan Hilye-i Şerif'i takdim etmesinin ardından konferans oturumu başladı.DENETİM VE MUHASEBENİN TARİHÇESİ ANLATILDIİki bölümden oluşan konferansın ilk bölümünde Sayıştay özelinde denetim ve muhasebenin tarihçesi hakkında bilgi veren Seyit Ahmet Baş, ikinci bölümünde ise öğrencilere yönelik kariyer tavsiyelerinde bulundu. Osmanlı Devleti döneminde yayınlanan ilk gazete örneklerini katılımcılarla paylaşan Seyit Ahmet Baş, Divan-ı Muhasebat'ın kuruluşu ile ilgili de bilgi verdi. Divan-ı Muhasebat'ın merkezi bir yapıda olduğunu ve 1967 yılında yapısında herhangi bir değişiklik olmadan Sayıştay ismini aldığını ifade eden Seyit Ahmet Baş, "Osmanlı Devleti'nde Sayıştay'a 'bakiyenin başında' anlamına gelen 'Başbaki Kulluğu' denirken, Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular'da ise 'Divan-ı İşraf' olarak anılıyordu" dedi.SAYIŞTAY BAŞKANI'NDAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERKonuşmasına öğrencilere tavsiyelerde bulunarak devam eden Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Okul bitince düşünmekten ziyade şimdi kendimizi ölçüp tartalım ve şahsi özelliklerimizi değerlendirmeye çalışalım. Kişinin kendisini değerlendirmesi çok önemli. Kafamızdaki soru işaretlerini netleştirmemiz lazım. 'Hangi mesleği seçmeliyim?' sorusunun cevabını ararken bakacağımız ilk şey iş tatmini sağlamak ve mutlu olmak. Meslek sırtınızda yük olmaya başlamışsa bilin ki bir süre sonra şeker, tansiyon, kolesterol ve damar sertliği gibi rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlar. Bütün bunlar metabolizmanın o strese karşı üretmiş olduğu uyarılardır" diye konuştu.Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş daha sonra ise Karar Ağacı üzerinden öğrencilerin kariyerlerine 'Çalışan' ya da 'Girişimci' olarak devam etmeleri durumunda karşılarına çıkabilecek tablolar hakkında bilgi verdi. Kamudaki iş imkanları hakkında da açıklamalarda bulunan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, mülakat sürecini örneklerle anlatarak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Yalova Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Şengül Tanır'ın, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a plaket takdim etmesinin ardından konferans sona erdi.


Kaynak: DHA

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