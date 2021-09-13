Sayıştay Başkanı Yener, TBMM Başkanı Şentop'a 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı sundu
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.
Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.
TBMM Başkanı Şentop, Yener'i makamında kabul etti.
Görüşmede Sayıştay Başkanı Yener, Şentop'a 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı sundu.
AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri