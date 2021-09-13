Sayıştay Başkanı Yener, TBMM Başkanı Şentop'a 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı sundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sayıştay Başkanı Yener, TBMM Başkanı Şentop'a 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı sundu

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Sayıştay Başkanı Yener, TBMM Başkanı Şentop'a 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı sundu

Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

TBMM Başkanı Şentop, Yener'i makamında kabul etti.

Görüşmede Sayıştay Başkanı Yener, Şentop'a 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı sundu.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca
Magazin Deniz Akkaya Gülşen Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Devlet Bahçeli Hava Durumu Uğur İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sayıştay Başkanı Yener, TBMM Başkanı Şentop'a 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporları'nı sundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:59:51. #1.11#