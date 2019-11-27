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Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü çatısı altında Denetim Kulübü, Maliye Kulübü ve Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği" konferansı için Eskişehir'e gelecek.

27.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:29
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak

Baş, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü çatısı altında Denetim Kulübü, Maliye Kulübü ve Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği" konferansı için 'e gelecek. Başkan Seyit Ahmet Baş, 29 Kasım Cuma günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera Bale Salonu'nda gerçekleşecek konferansta muhasebe-denetim mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğine dair bilgi ve tecrübelerini Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle paylaşacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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