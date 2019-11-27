Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü çatısı altında Denetim Kulübü, Maliye Kulübü ve Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği" konferansı için Eskişehir'e gelecek.
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü çatısı altında Denetim Kulübü, Maliye Kulübü ve Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği" konferansı için Eskişehir'e gelecek. Başkan Seyit Ahmet Baş, 29 Kasım Cuma günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera Bale Salonu'nda gerçekleşecek konferansta muhasebe-denetim mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğine dair bilgi ve tecrübelerini Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle paylaşacak. - ESKİŞEHİR