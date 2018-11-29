Sayıştay Başkanı Baş'tan Anadolu Üniversitesi'nde Söyleşi

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen "Muhasebe Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği" konferansına katılarak öğrencilerle tecrübelerini paylaştı, tavsiyelerde bulundu.

Söyleşi açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, emeği geçen herkese teşekkürleri aktardı. Türkiye'nin üst düzey yöneticilerini öğrencilerle bir araya getirmenin faydalı olacağı düşüncesinde olduklarını belirten Çomaklı, "Biliyorsunuz devletin oluşumunda iki teşkilat önemlidir. Birincisi ordu ve silahlı güç, yönetimi koruyacak güç, ikincisi de o gücü devam ettirebilecek parasal kabiliyet ve parasal hareket gücü. Bunun başında da hazine dediğimiz, beyt'ül malın bekçisi dediğimiz maliye ve Sayıştay geliyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çomaklı'nın konuşmasının ardından Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Rektör Çomaklı'ya, Sayıştay'ın Osmanlı Dönemi'ndeki logosunun yer aldığı çini tabağı ve 1363 yılında kaleme alınmış olan muhasebe kitabı Risale-i Felekkiye'yi hediye etti. Rektör Çomaklı ise öğrencilerin kendi elleriyle yapmış olduğu bir ürünü takdim etti.

Hediye takdimlerinin ardından başlayan söyleşi, öğrenciler ile karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Muhasebe mesleğinin tarihçesi ve bugünü hakkında bilgiler veren Baş, yaşadığı tecrübelerden de bahsederek öğrencilere uyarılarda bulundu. - ESKİŞEHİR