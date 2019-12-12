: Sayıştay Başkanı Baş Selçuk Üniversitesinde öğrencilerle buluştu

12.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:22

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Selçuk Üniversitesinde (SÜ) "Denetim Mesleğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği-Kariyer Planlaması Konferansı"na katıldı.

Baş, SÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'ndaki konferansta, Sayıştay'ın tarihi, muhasebe-denetim mesleğinin geçmişi ile alanda kariyer yapmanın incelikleri hakkında bilgiler verdi.

Hukukçular arasında Sayıştayın çok fazla bilinmediğine dikkati çeken Baş, "Bu yüzden hukuk camiasında Sayıştayın tanıtımını yapmamız gerekiyor. Osmanlı öncesi Türk devletilerinde Karahanlılar'daki Divan-ı İşraf'ın kuruluşu 840'tır. Osmanlı'da Divan-ı Muhasebat'ın kuruluşundan bugüne 156 yıl oluyor. Karahanlıları da dikkati alırsak bin 156, doğru olan da budur. 840 yılından beri devlet denetim kültürüne sahip bir milletiz." diye konuştu.

Denetim mesleğinde sorumluluk, şüphecilik ve sorgulayıcılığın önemli olduğunu dile getiren Baş, denetim elemanlarının da sorumluluk sahibi, şüpheci ve sorgulayıcı kişilerden oluşması gerektiğini belirtti.

Baş, öğrencilere kariyer planlaması konusunda da tavsiyelerde bulundu.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise programın organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Programa, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın yanı sıra öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

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