Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 45 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.

Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak
15.09.2020 08:15 | Son Güncelleme: 15.09.2020 08:18

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 45 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuruda bulunanlar eleme, yazılı sınav ve mülakat sınavına tabi tutulacak.

Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı için eleme sınavı, 1 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Sınav başvuruları 22-29 Eylül'de elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Eleme sınavında başarılı adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav iki oturumda 9-10 Ocak'ta yapılacak.

Yazılı sınavı kazananlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde edecek.

Başarılı sayılanların listesi Sayıştay'ın internet sitesinden yayımlanacak. Sonuçlar ayrıca Sayıştay Başkanlığınca ilgililere duyurulacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Destici Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Beren Saat Demet Akalın Ferhat Göçer İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Bülent Korkmaz Josef De Souza Oghenekaro Etebo
Daha Fazla İzmir Çocuk Milli Antalya
Şu an buradasınız: Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 08:18:34. #1.14#
title