Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak

19.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:50
Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak

Sayıştay, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 18 sözleşmeli personel alacak.

Sayıştay, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 18 sözleşmeli personel alacak.

Sayıştay Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak.

Söz konusu alım için yarından itibaren 3 Şubat mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.

Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Buna göre, başvurular, Sayıştay Başkanlığının "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No: 45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Kongre Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 08:50:41. #1.15#
title