Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1344. çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 25, 41, 45 ve 49 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 188 bin 164 lira 75 kuruş devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 697 bin 688 lira 97 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA