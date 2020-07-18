Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1341. çekilişinde kazandıran numaralar 4, 19, 20, 27, 36 ve 42 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 51 bin 702 lira 20 kuruş devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 376 bin 242 lira 53 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA