Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1340. çekilişinde kazandıran numaralar 6, 8, 13, 15, 19 ve 46 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 843 bin 256 lira 15 kuruş devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 259 bin 953 lira 44 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA