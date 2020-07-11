Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1339. çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 11, 12, 13 ve 27 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 224 bin 101 lira 33 kuruş devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 174 bin 45 lira 39 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA