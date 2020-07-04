Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1337. çekilişinde kazandıran numaralar 3, 7, 10, 13, 28 ve 40 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 835 bin 497 lira devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen 1 kişi, 195 bin 839 lira kazandı.

Kaynak: AA