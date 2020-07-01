Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1336. çekilişinde kazandıran numaralar 6, 7, 13, 17, 18 ve 38 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 112 bin 24 lira devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 96 bin 265 liralık ikramiye devretti.

Kaynak: AA