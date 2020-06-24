Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1334. çekilişinde kazandıran numaralar 6, 10, 30, 36, 43 ve 46 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 117 bin 339 lira 54 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 491 bin 780 lira 29 kuruş devretti.

Kaynak: AA