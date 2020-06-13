Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi
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Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi
13.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:36

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1331. çekilişinde kazandıran numaralar 1, 10, 18, 20, 31 ve 49 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 624 bin 646 lira 52 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca 847 bin 50 lira 22 kuruş devretti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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