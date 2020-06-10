Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1330. çekilişinde kazandıran numaralar 15, 16, 25, 26, 36 ve 39 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 817 bin 831 liralık ikramiye devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca 632 bin 207 lira devretti.

Kaynak: AA