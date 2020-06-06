Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1329. çekilişinde kazandıran numaralar 5, 11, 24, 39, 41 ve 44 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 600 bin 524 lira 52 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca 432 bin 572 lira 67 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA