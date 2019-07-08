Sayısal Loto talihlisi İslahiye'de merak konusu oldu

Sayısal Loto'nun 1233. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponlardan birinin yatırıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kazanan talihli merak konusu oldu.

Sayısal Loto'nun 1233. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 121 bin 408 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Gaziantep'in İslahiye ve İzmir'in Buca ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

İslahiye'de talihlinin kim olduğunu merak edenler, kuponun yatırıldığı ilçedeki tek Milli Piyango bayisine gelerek büyük ikramiyeyi kazanan kişiyi öğrenmeye çalışıyor.

Milli Piyango bayisi Fikret Gültekin, gazetecilere, ilçede 1233. hafta çekilişi için yaklaşık 2 bin kişinin kupon doldurduğunu belirtti.

Bu nedenle talihlinin kim olduğunu tahmin edemediğini ama merak ettiğini belirten Gültekin, büyük ikramiyeyi kazanan kişinin memleketleri için yatırım yapmasını beklediklerini kaydetti.

Bayide Sayısal Loto oynayan Osman Göğebakan ise talihlinin kim olduğunu merak ettiklerini dile getirerek, talihliden gençler için spor alanları inşa etmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA