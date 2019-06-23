Sayısal Loto sonucu 22 Haziran 2019 - Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1229. çekilişi yapıldı. 22 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 14, 17, 27, 38 ve 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1229. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 896 bin 236 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Küçükçekmece ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte 5 bilen 167 kişi 4 bin 293 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 209 kişi 74 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 624 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 481 bin 176 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 485 bin 835 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 829 bin 847 lira 51 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..