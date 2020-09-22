Sayısal Loto sonuçları sorgulama: Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21 Eylül 2020
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Sayısal Loto sonuçları sorgulama: Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21 Eylül 2020

Sisal Şans üzerinden gerçekleştirilen canlı çekilişlerle Sayısal Loto sonuçları belirlendi. 21 Eylül 2020 Pazartesi 21.30'da gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online sitesinden takip edilebiliyor. peki, Sayısal Loto devretti mi?

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21 Eylül 2020
22.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:34

Çılgın Sayısal Loto 21 Eylül çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. Çekiliş sonucuna göre şanslı numaralar; 3, 37, 53, 65, 74, 75, 35 olarak belirlendi. Ancak sonuçların ardından büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve ikramiye sonraki çekiliş gününe devretti. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

21 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans'ın düzenlediği şans oyunlarında olan Çılgın Sayısal Loto 21 Eylül'de çekildi. https://www.millipiyangoonline.com adresinden sonuçları açıklanan oyunda çekilen numaralar; 3, 37, 53, 65, 74, 75, 35 oldu. Çekilişte; 6 bilen çıkmadı ve 63.743.502 ikramiye devretti. Diğer yandan 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilen 3 kişi 114.373,00 TL, 4 bilen 182 kişi 1.885,25 TL, 3 bilen 7 bin 339 kişi 116,85 TL, 2 bilen 115.784 kişi ise 11,10 TL kazandı.

SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunuyor ve 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen seç, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Kaynak: Haberler.com

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