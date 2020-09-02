Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Sayısal loto Sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2 Eylül Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları
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Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Sayısal loto Sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2 Eylül Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi kimsenin kazanmaması sonucu ilgide artış oldu. 2 Eylül Sayısal Loto Sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Sayısal loto Sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2 Eylül Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları
02.09.2020 15:20 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:24

Her hafta Sayısal Loto Sonuçları büyük ilgi ile takip ediliyor. Peki, bugün açıklanması beklenen Sayısal Loto Sonuçları saat kaçta açıklanacak?

2 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değişen sistem ile beraber 14. çekilişi gerçekleştirilecek. 57 Milyon TL'lik rekor bedelindeki ödülün bulunduğu dev çekiliş 21:30'da başlayacak. Çekilişin hemen ardından ise kazandıran numaralar sabah.com.tr adresinde yer alacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

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