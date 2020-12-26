Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Aralık Cumartesi Sayısal Loto sonuçlarına nereden bakılır? Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 26 Aralık Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşecek! 26 Aralık 2020 Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası! 26 Aralık Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Sayısal Loto kuralları neler? Sayısal Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango İdaresi Online 26 Aralık 2020 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Sayısal Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 26 Aralık 2020 Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası!

26 ARALIK SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Sayısal Loto ikramiyesi 91.182.578 devreden büyük ikramiye için bu akşam canlı çekilecek!

26 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Aralık 2020 Sayısal Loto çekilişi 21:45'te yapılacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra buradan takip edebilirsiniz.

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin. Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.